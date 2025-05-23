ВСУ запустили новый дрон «Батяр», способный пролетать 800 километров

Компания-разработчик DeepStrikeTech начала производство для Вооруженных сил Украины (ВСУ) многоцелевых ударных дронов под названием «Батяр», которые способны преодолевать расстояния до 800 километров.
По словам производителей, беспилотник в дальнобойной вариации имеет вес 60 килограммов, оборудован бензиновым двигателем и способен нести 18-килограммовый боезаряд. Коптер также может следовать по заданному маршруту и резко пикировать в сторону обозначенной цели даже при получении повреждений. «Батяр» изначально создавался как обычный дрон-смертник, но после модернизации он может служить в качестве бомбардировщика.
— Основной целью разработки было создание легкого беспилотника, который можно было бы запускать с катапульты или транспортного средства, не требуя при этом подготовленных взлетно-посадочных полос, — передает сообщение DeepStrikeTech Lenta.ru.
Украинская армия также придумала новую концепцию «линии дронов», надеясь таким образом остановить продвижение российских военных на линии фронта. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ стали использовать гексакоптеры «Баба-яга» в качестве носителей нескольких FPV-дронов.