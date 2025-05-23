ВСУ запустили новый дрон «Батяр», способный пролетать 800 километров

По словам производителей, беспилотник в дальнобойной вариации имеет вес 60 килограммов, оборудован бензиновым двигателем и способен нести 18-килограммовый боезаряд. Коптер также может следовать по заданному маршруту и резко пикировать в сторону обозначенной цели даже при получении повреждений. «Батяр» изначально создавался как обычный дрон-смертник, но после модернизации он может служить в качестве бомбардировщика.