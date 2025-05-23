Неизвестный открыл стрельбу по людям на вокзале в Россоши

Стрельба началась вечером 23 мая около 17:15. Выстрелы записали камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина в чёрном сначала стоял с бутылкой пива, а затем вдруг достал оружие и сделал несколько выстрелов. Стрелял в основном в прохожих, а также в продавцов в палатках, включая женщин.