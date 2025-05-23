Неизвестный открыл стрельбу по людям на вокзале в Россоши. Видео © SHOT.
Стрельба началась вечером 23 мая около 17:15. Выстрелы записали камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина в чёрном сначала стоял с бутылкой пива, а затем вдруг достал оружие и сделал несколько выстрелов. Стрелял в основном в прохожих, а также в продавцов в палатках, включая женщин.
После серии выстрелов, мужчина убежал. Ранения получили два человека. По предварительным данным, вооружённому мужчине 38 лет. Ориентировки на него разослали всем постам.
Накануне под Новосибирском бывший силовик открыл стрельбу по дачникам в садовом товариществе «Ивушка» в посёлке Мочище. Он взял ружьё и начал стрелять, укрывшись в своем дачном домике и угрожая соседям.