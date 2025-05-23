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Ученые нашли способ борьбы с непереносимостью глютена

Метод, способный блокировать аутоиммунную реакцию на глютен, разработали швейцарские ученые.

Метод, способный блокировать аутоиммунную реакцию на глютен, разработали швейцарские ученые. Опыты пока проводились на мышах. Об этом сообщает Science Translational Medicine.

Исследователи из Университета Лозанны использовали подход, аналогичный CAR-T терапии в онкологии, однако с противоположной задачей — вместо активации подавить чрезмерную реакцию иммунитета.

Чувствительные к глютену T-клетки не активировались и не мигрировали в кишечник, несмотря на присутствие глютена, после введения T regs в организм мышей с генетическим вариантом HLA-DQ2.5, который встречается у большинства пациентов с целиакией.

Речь пока идет лишь о доклиническом этапе, отметили ученые. При этом вопрос, подействует ли метод на белки ячменя и ржи, а также насколько устойчив будет эффект при повторном или длительном контакте с глютеном, остается открытым.

Ранее сообщалось, что ученые исследовали риски образования глютена через поцелуи. Выяснилось, что обмен слюной после употребления глютена безвреден.