Москалькова назвала небывалым по масштабам обмен пленными между РФ и Украиной

23 мая начался самый масштабный обмен пленными между Россией и Украиной за все время спецоперации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«По результатам Стамбульского переговорного процесса начался небывалый по масштабам обмен пленными», — написала она.
По словам омбудсмена, первыми прибыли гражданские жители Курской области и политзаключенные. История каждого из них тянет на приключенческий роман или политический триллер, добавила она.
Москалькова поблагодарила президента России Владимира Путина, Минобороны РФ, госструктуры, спецслужбы, врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за организацию этого сложного и ответственного обмена.
Как писал сайт KP.RU, днем в пятницу Минобороны РФ сообщило, что в Россию вернулись 270 военнослужащих российской армии и 120 гражданских лиц в рамках обмена в формате «1000 на 1000», договоренность о котором была достигнута с Украиной в Стамбуле 16 мая. Уточнялось, что взамен Киеву в рамках мероприятия переданы 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет продолжать работу по мирному процессу на Украине, невзирая ни на какие провокации и массированные атаки беспилотниками ВСУ с целью сорвать мирные переговоры и подорвать процесс, начатый в Стамбуле по итогам договоренности между российским лидером и президентом США Дональдом Трампом.