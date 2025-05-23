Москалькова назвала небывалым по масштабам обмен пленными между РФ и Украиной

Как писал сайт KP.RU, днем в пятницу Минобороны РФ сообщило, что в Россию вернулись 270 военнослужащих российской армии и 120 гражданских лиц в рамках обмена в формате «1000 на 1000», договоренность о котором была достигнута с Украиной в Стамбуле 16 мая. Уточнялось, что взамен Киеву в рамках мероприятия переданы 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.