Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил усилить меры по борьбе с водителями без полиса ОСАГО

Президент РФ поручил автоматизировать фиксацию нарушений при несоблюдении обязательного страхования автомобиле.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил усилить в стране меры, направленные на борьбу с автомобилистами без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

«Принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», — говорится в распоряжении президента.

Работу по усилению мер борьбы должно исполнить правительство России, совместно с МВД РФ и Центральным Банком.

Ранее KP.RU сообщал, что в Государственную думу России внесли предложение о создании отдельного полиса ОСАГО для автомобилистов, предоставляющих услугу «трезвый водитель».