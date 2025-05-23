Путин поручил усилить меры по борьбе с водителями без полиса ОСАГО

Президент России Владимир Путин поручил усилить в стране меры, направленные на борьбу с автомобилистами без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.
«Принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», — говорится в распоряжении президента.
Работу по усилению мер борьбы должно исполнить правительство России, совместно с МВД РФ и Центральным Банком.
Ранее KP.RU сообщал, что в Государственную думу России внесли предложение о создании отдельного полиса ОСАГО для автомобилистов, предоставляющих услугу «трезвый водитель».