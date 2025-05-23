Эксперт из Зимбабве: мы хотим почерпнуть у белорусских студентов умение на практике применять знания

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы хотим почерпнуть у белорусских студентов умение на практике применять знания. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил представитель делегации из Зимбабве, эксперт, декан факультета технических наук Midlands State University Экшен Нечибвуте во время открытия VI Республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025, которое прошло в «Чижовка-Арене».
Около 400 конкурсантов, 50 компетенций. В Минске стартовал Республиканский конкурс профмастерства Эксперт из России: ProfSkills — это много опыта, обмен знаниями, налаживание полезных контактов.
Делегация Зимбабве привезла семь участников конкурса, которые будут соревноваться в компетенциях «Лабораторный анализ», «Разработка мобильных приложений», «Сетевое и системное администрирование», «Мехатроника», «Мобильная роботехника». «Мы очень взволнованы и рады участвовать в конкурсе профмастерства. Это происходит впервые. Очень надеюсь, что если мы не выиграем, то хотя бы займем призовые места», — сказал Экшен Нечибвуте.
Он отметил, что зимбабвийские участники будут вовлечены во все мероприятия, где можно реализовать свои способности в технологиях. «Недавно была встреча Президентов Зимбабве и Беларуси, это еще раз доказывает наши крепкие отношения. Мы хотим двигаться в этом направлении. Зимбабве очень нравится Беларусь. Сейчас у нас развивается много совместных проектов, в том числе межвузовских, — курсов, стажировок, обменов студентами, преподавателями. Это помогает улучшать качество знаний наших студентов. У белорусов многому можно поучиться. Например, белорусские студенты хороши не только в теории, но и на практике. Они очень трудолюбивые, у них золотые руки, они все умеют мастерить. Мы хотим почерпнуть себе эту прилежность и умение на практике применять свои знания», — подчеркнул представитель делегации из Зимбабве.
В VI Республиканском конкурсе профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025 принимают участие около 400 конкурсантов. Они продемонстрируют свое мастерство по 50 компетенциям (профессиям) в области строительных, производственных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, транспорта и логистики, социальных и персональных услуг, творческих профессий и моде. В рамках конкурса стартовал и Открытый чемпионат профессионального мастерства стран-партнеров ЕАЭС+. В торжественной церемонии открытия приняли участие команды из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской, Минской областей, Минска, а также команды из Азербайджана, Зимбабве, Казахстана, Китая, Пакистана, России и Узбекистана. Конкурсанты стали участниками красивой церемонии со световым шоу, танцевальным флешмобом, приняли участие в шествии. Эксперты конкурса принесли клятву и нажали на кнопку, обозначив открытие конкурса. -0-
Фото Рамиля Насибулина.