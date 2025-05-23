Эксперт из Зимбабве: мы хотим почерпнуть у белорусских студентов умение на практике применять знания

Он отметил, что зимбабвийские участники будут вовлечены во все мероприятия, где можно реализовать свои способности в технологиях. «Недавно была встреча Президентов Зимбабве и Беларуси, это еще раз доказывает наши крепкие отношения. Мы хотим двигаться в этом направлении. Зимбабве очень нравится Беларусь. Сейчас у нас развивается много совместных проектов, в том числе межвузовских, — курсов, стажировок, обменов студентами, преподавателями. Это помогает улучшать качество знаний наших студентов. У белорусов многому можно поучиться. Например, белорусские студенты хороши не только в теории, но и на практике. Они очень трудолюбивые, у них золотые руки, они все умеют мастерить. Мы хотим почерпнуть себе эту прилежность и умение на практике применять свои знания», — подчеркнул представитель делегации из Зимбабве.