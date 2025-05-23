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Журналист из Крыма рассказала о пяти способах релакса

От бабочек до битья тарелок: как найти свой способ релакса.

Источник: Комсомольская правда

В поисках спасения от стресса журналист «КП- Крым» испытала на себе несколько нестандартных методов терапии. Подробнее о них наши коллеги рассказали в материале.

Бабочкотерапия в лесном шатре, место находится в можжевеловом лесу. Хозяйка Юлия Мусиенко провела необычный сеанс. Сначала она познакомила посетительницу с бабочками. Затем провела экскурсию, а после гостью ждало медитативное наблюдение за порхающими красавицами.

Еще одним способом снятия стресса является собакотерапия в приюте. В местном приюте можно было бесплатно общаться с животными, принести корм в качестве благодарности, получить положительные эмоции.

Третьим способом стала «комнаты гнева». Там пришлось импровизировать: разбивать посуду, все крушить и ломать. Настоящее лекарство от стресса.

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