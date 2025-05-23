«Минсктранс» сообщил об изменениях в работе общественного транспорта на пр. Дзержинского 25 мая

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временные изменения в расписании движения общественного транспорта будут введены 25 мая с 01.00 до 20.00 в Минске в связи с проведением ремонтных работ на четной стороне пр. Дзержинского — на участке от ул. Хмелевского до пр. Жукова. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Минсктранс».
Движение троллейбусов маршрутов № 36, 53 организуется со стороны ул. К. Цеткин по пр. Дзержинского, 2-му пер. Р. Люксембург, ул. К. Либкнехта, пр. Жукова, пр. Дзержинского и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений.
Движение троллейбусов маршрута № 40 со стороны ДС Юго-Запад сокращается до ОП «Прилукская», со стороны ДС Карастояновой — отменяется. Одновременно организуется работа временного троллейбусного маршрута № 40Д «ДС Карастояновой — Музыкальный театр» со следованием по ул. Карастояновой, Каховской, бульвару Шевченко, ул. В. Хоружей, Куйбышева, Я. Купалы, Немига в обоих направлениях.
Движение автобусов маршрута № 74С со стороны ул. Немига организуется по пр. Дзержинского, 2-му пер. Р. Люксембург, ул. К. Либкнехта, пр. Жукова, пр. Дзержинского и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке ОП «2-й пер. Р. Люксембург» по 2-му пер. Р. Люксембург, «Лермонтова» по ул. К. Либкнехта, в обратном направлении — без изменений.
Движение автобусов маршрута № 46 от ДС «Лермонтова» организуется по ул. К. Либкнехта, ул. Домашевской и далее по маршруту, со стороны площади Бангалор от ул. Домашевской до ДС «Лермонтова» движение организуется по ул. К. Либкнехта, Хмелевского, Р. Люксембург, Лермонтова.
Движение автобусов маршрута № 49 на участке от пр. Пушкина организуется по пр. Жукова, ул. Железнодорожной, Минина и далее по маршруту в обоих направлениях.
Движение троллейбусов маршрута № 23 от ДС «Лермонтова» организуется по ул. К. Либкнехта, пр. Жукова, ул. Железнодорожной и далее по маршруту, со стороны ОП «Червенский рынок» от ул. Московской до ДС «Лермонтова» движение организуется по ул. Железнодорожной, пр. Жукова, ул. К. Либкнехта, Хмелевского, Р. Люксембург, Лермонтова. -0-