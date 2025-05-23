«Минсктранс» сообщил об изменениях в работе общественного транспорта на пр. Дзержинского 25 мая

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временные изменения в расписании движения общественного транспорта будут введены 25 мая с 01.00 до 20.00 в Минске в связи с проведением ремонтных работ на четной стороне пр. Дзержинского — на участке от ул. Хмелевского до пр. Жукова. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Минсктранс».