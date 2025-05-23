23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый автоцентр Geely и BELGEE открылся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
В Минске презентовали электромобиль Geely EX5.
Автосалон «Точка» расположен в начале трассы Минск — Брест, рядом с пересечением МКАД и проспекта Дзержинского в районе Малиновки. Раньше на этом месте находился салон Volvo, который переехал.
Как отметил директор «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский, открытие автоцентра — знаковое событие для белорусского производителя легковых автомобилей. В автоцентре будут продавать модели двух брендов, принимать предзаказы на новинки. Отдельное место получат электромобили — на них сделают особый акцент.
«Откроем новую страницу в производстве автомобилей на новых видах энергии», — сказал Геннадий Свидерский.
Свой первый автоцентр открыл новый дилер марок Geely и Belgee — компания «РК Пауэр Моторс». Один из крупнейших шоурумов в стране визуально разделен на две части — с моделями BelGee в одной и новинками Geely в другой.
Рядом с шоурумом обустроили крупный сервисный центр. Для него установили современное оборудование, сформировали склад запчастей. На месте будут проводить техническое обслуживание и кузовной ремонт любой сложности. В команде — опытные мастера с аккредитацией от завода.
Для Geely и BELGEE сервис открыт круглые сутки. Водителям доступно экспресс-обслуживание — с вечера на утро.
Автоцентр ориентирован на аудиторию в Минске и столичном районе. По своим размерам шоурум является одним из самых крупных в стране.
Любую модель в автоцентре можно взять на тест-драйв.
«Мы видим себя точкой притяжения для владельцев Geely и Belgee — от выбора автомобиля до его индивидуализации и техобслуживания», — отметил директор автоцентра «Точка» Дмитрий Игнатович.
При покупке Geely или Belgee можно выбрать уникальный дизайн оклейки, доработать его и подобрать индивидуальные опции. «Прокачают» и подержанные автомобили.
Геннадий Свидерский отметил, что завод заинтересован и дальше развивать дилерскую сеть как в Минске, так и в регионах.
На открытии «Точки» состоялась премьера электромобиля Geely EX-5. Недавно модель прошла сертификацию, ее производство развернется на заводе «БЕЛДЖИ».-0-
Фото Татьяны Матусевич.