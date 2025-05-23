Ростовскому блогеру суд избрал меру пресечения

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону принял решение о введении ограничительных мер в отношении местного блогера. Ограничения будут действовать до текущего года.
Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя СУ СК РФ по Ростовской области, который обосновал необходимость введения запрета определенных действий. Какие именно ограничения наложены на ростовчанина — не уточняется.
Решение принято в рамках расследуемого уголовного дела. Оно направлено на обеспечение безопасности участников процесса и объективности следствия. Следственные органы продолжают работу по делу.
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