Футболисты «Ахмата» не смогли приземлиться в «Пулково» из-за грозы

Самолет с футболистами грозненского «Ахмата» не смог приземлиться в аэропорту «Пулково» из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает «Чемпионат».
Борт со спортсменами перенаправили из Санкт-Петербурга в московский «Внуково». Такое решение приняла авиакомпания.
В Москве самолет дозаправят, после чего он снова попробует приземлиться в Петербурге. Напомним, в субботу «Ахмат» должен сыграть с борющимся за чемпионство «Зенитом».
Представители «Пулково» уточнили, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз запретил на год «Крыльям Советов» покупать футболистов из-за финансовых проблем клуба.