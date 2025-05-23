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Футболисты «Ахмата» не смогли приземлиться в «Пулково» из-за грозы

Борт с футболистами «Ахмата» перенаправили из Санкт-Петербурга в московский аэропорт «Внуково».

Источник: Аргументы и факты

Самолет с футболистами грозненского «Ахмата» не смог приземлиться в аэропорту «Пулково» из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает «Чемпионат».

Борт со спортсменами перенаправили из Санкт-Петербурга в московский «Внуково». Такое решение приняла авиакомпания.

В Москве самолет дозаправят, после чего он снова попробует приземлиться в Петербурге. Напомним, в субботу «Ахмат» должен сыграть с борющимся за чемпионство «Зенитом».

Представители «Пулково» уточнили, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз запретил на год «Крыльям Советов» покупать футболистов из-за финансовых проблем клуба.