В Минске презентовали первый собранный в Беларуси электромобиль Geely EX5

В авто встроен двигатель BEV 60 kWh 2WD мощностью 218 лошадиных сил, который дает динамичное и уверенное движение даже с полной загрузкой. Разгон от 0 до 100 км/ч достигается всего за 6,9 секунд. «Сердце» Geely EX5 — литийжелезофосфатная тяговая батарея емкостью 60,2 кВт·ч. Ее главной особенностью является то, что она обеспечивает авто запасом хода до 430 км при полном заряде (по циклу WLTP).