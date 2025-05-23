В Минске презентовали первый собранный в Беларуси электромобиль Geely EX5

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера электромобиля Geely EX5 состоялась сегодня во время открытия в Минске нового автоцентра Geely и BELGEE, передает корреспондент БЕЛТА.
Новый автоцентр Geely и BELGEE открылся в Минске.
Недавно модель прошла сертификацию, ее сборка осуществляется на заводе СЗАО «БЕЛДЖИ».
В презентации приняли участие летчик-космонавт Олег Новицкий и первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская.
Директор «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский назвал сегодняшнее событие новым этапом в развитии белорусского автомобилестроения.
В дилерских центрах же запустили продажи Geely EX-5. Стоимость — Br73 900, гарантия — 6 лет. Новинку можно взять на тест-драйв по дорогам Минска и пригорода.
Geely EX5 — электрический кроссовер. Раньше их в Беларуси не производили. В страну завозились готовые машины из Китая.
В авто встроен двигатель BEV 60 kWh 2WD мощностью 218 лошадиных сил, который дает динамичное и уверенное движение даже с полной загрузкой. Разгон от 0 до 100 км/ч достигается всего за 6,9 секунд. «Сердце» Geely EX5 — литийжелезофосфатная тяговая батарея емкостью 60,2 кВт·ч. Ее главной особенностью является то, что она обеспечивает авто запасом хода до 430 км при полном заряде (по циклу WLTP).
Батарея успешно прошла испытания. Ее тестировали на устойчивость к пожару, холоду, влаге и разного рода повреждениям.
Как отметил директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский, пока что производится крупноузловая сборка. Автомобиль должен в течение этого года стать на конвейер.
Уже произведено 169 электромобилей. Они отданы в дилерскую сеть.
«Будем смотреть на спрос. При активных продажах производство будет увеличиваться. Мы хотим дойти до того, чтобы как минимум более тысячи электромобилей производилось», — сказал Геннадий Свидерский.
Электромобили планируется реализовывать и в Беларуси, и в России.
Электрокроссовер Geely EX5 предлагается в двух версиях — Pro и Max. Ценители сбалансированных технологий выберут Geely EX5 Pro с запасом хода 430 км при полном заряде и расходом энергии 15,8 кВт·ч/100 км в смешанном цикле.
Geely EX5 Max подойдет тем, кто стремится протестировать инновационные решения авто: версия выдерживает нагрузку в 1 840 кг. А еще она обладает большим количеством систем безопасности (FCW, LKA, ELKA и др.) и панорамной крышей с люком для хорошей обзорности. -0-
Фото Татьяны Матусевич.