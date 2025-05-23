Умер писатель Юрий Никитин, мечтавший об улучшении тела человека имплантами

— «Города из алюминия, ноосфера, прорыв в космос…» нас ждут не в конце века, а уже в середине. Мир будет прекрасен, как и сейчас, прекраснее, чем 50, 100 или 1000 лет тому назад. Люди к будущему относятся с недоверием, а прекрасное видят в уютном и понятном прошлом. Не случайно так популярен жанр попаданчества. А вот о будущем не хотят ни писать, ни читать, ни думать. Но завтра все равно наступит!