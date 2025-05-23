Умер писатель Юрий Никитин, мечтавший об улучшении тела человека имплантами

23 мая оборвалась жизнь писателя-трансгуманиста, основоположника жанра «славянского фэнтези» Юрия Никитина. Автору свыше ста книг (по разным данным — от 60 до 130) 30 ноября прошлого года исполнилось 85 лет. При жизни он мечтал о цифровом бессмертии и улучшении человеческого тела с помощью имплантов.
В разгар ковида Никитин дал большое интервью «МК», пообещав прекрасное далеко уже нынешнему поколению:
— «Города из алюминия, ноосфера, прорыв в космос…» нас ждут не в конце века, а уже в середине. Мир будет прекрасен, как и сейчас, прекраснее, чем 50, 100 или 1000 лет тому назад. Люди к будущему относятся с недоверием, а прекрасное видят в уютном и понятном прошлом. Не случайно так популярен жанр попаданчества. А вот о будущем не хотят ни писать, ни читать, ни думать. Но завтра все равно наступит!
Интервью с Никитиным на нашем сайте прочли только 12 тысяч человек, зато оно вышло в бумажной версии, а специалисты из Китая обратились в редакцию с просьбой перевести и опубликовать текст в Поднебесной. Получили разрешение. Перевели. Напечатали своими забавными письменами…
Попав в больницу и рискуя потерять ногу, Никитин пару недель с присущей ему иронией писал на своих страницах в социальных сетях, утешая армию поклонников:
— Ампутации, возможно, не будет, трое суток меня проверяли на всяких квантовых компьютерах, томографах и прочем-прочем страшном железе, собирали консилиумы и решили попробовать пойти на рекорд, спасти левую заднюю ногу. Ювелирная операция продлится девять часов с хвостиком, если, конечно, выдержу и не загнусь…
Чудо могло произойти. Два дня назад Юрий Александрович вышел на связь. После операции у него упало давление. Но он верил в благополучный исход.
«Восстановление, перевязки… Это в самом деле адские пытки. Поползу отлеживаться…», — написал он. Это были последние слова, доверенные одной из умных машин, в которых Никитин видел избавление от бренности бытия. Но смерть взяла то, что полагается ей. Оставим нам идеи и книги писателя, видевшего дальше и глубже, чем любой из его современников.