Обменянные боевики ВСУ заявили об отказе снова воевать против России

Перед обменом украинские военнопленные сообщили РИА Новости о своем нежелании воевать против российских войск.
«Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму», — сказал пленный военнослужащий Илья Кальдиков.
Михаил Боряк, ранее служивший в танковых войсках ВСУ, заявил, что больше никогда не будет использовать оружие или управлять военной техникой.
Другой украинский пленный Кирилл Головин отметил, что готов предстать перед судом, лишь бы избежать участия в конфликте.
Ранее Министерство обороны РФ проинформировало об обмене, в результате которого 270 российских военных и 120 гражданских лиц вернулись домой. Среди освобожденных гражданских лиц были те, кто ранее был задержан украинскими боевиками в Курской области.