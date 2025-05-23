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Обменянные боевики ВСУ заявили об отказе снова воевать против России

Один из украинских пленных сказал, что предпочтет лучше попасть под суд, чем оказаться в зоне конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Перед обменом украинские военнопленные сообщили РИА Новости о своем нежелании воевать против российских войск.

«Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму», — сказал пленный военнослужащий Илья Кальдиков.

Михаил Боряк, ранее служивший в танковых войсках ВСУ, заявил, что больше никогда не будет использовать оружие или управлять военной техникой.

Другой украинский пленный Кирилл Головин отметил, что готов предстать перед судом, лишь бы избежать участия в конфликте.

Ранее Министерство обороны РФ проинформировало об обмене, в результате которого 270 российских военных и 120 гражданских лиц вернулись домой. Среди освобожденных гражданских лиц были те, кто ранее был задержан украинскими боевиками в Курской области.