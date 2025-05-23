МВД предложило ввести тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников

«У нас уже много принято законопроектов, позволяющих гражданам самозапретить себе использование, например, кредита… Но у нас иная несколько концепция, мы предлагаем… не самозапрет ввести, а тотальный запрет… индивидуальную разблокировку», — сказал он на киберфестивале Positive Hack Days.