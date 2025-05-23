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МВД предложило ввести тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников

Самозапрет на кредиты и займы установили 10,3 млн россиян.

Источник: Аргументы и факты

В МВД России обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников. Об этом сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

«У нас уже много принято законопроектов, позволяющих гражданам самозапретить себе использование, например, кредита… Но у нас иная несколько концепция, мы предлагаем… не самозапрет ввести, а тотальный запрет… индивидуальную разблокировку», — сказал он на киберфестивале Positive Hack Days.

Также Филиппов добавил, что такого рода меры воспримутся положительно, так как у ведомства появится «возможность защитить всех».

Ранее сообщалось, что самозапрет на кредиты и займы установили 10,3 млн россиян. С 1 марта количество россиян, которые установили самозапрет на кредиты и займы, достигло 10,3 млн человек.