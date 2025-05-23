Диана Гурцкая впервые раскрыла существование дочери: кудрявая блондинка

Она пришла на презентацию нового альбома своей….дочери. Присутствующие впервые узнали, что у Дианы, оказывается, есть дочь, правда, крестная. Девушку зовут Джалагония, она певица и родилась в музыкальной семье. Ну, а сегодня у неё ещё и день рождения. Блондинке 22 года, но у неё за плечами уже много лет музыкального творчества.