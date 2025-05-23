Диана Гурцкая впервые раскрыла существование дочери: кудрявая блондинка

Певица Диана Гурцкая появилась на закрытой музыкальной презентации в центре Москвы. Артистка пришла вместе с сыном, в руках у молодого человека был большой букет белых роз. Вообще Гурцкая не часто посещает светские мероприятия, но, как выяснилось, для этого выхода у певицы был особый повод.
Она пришла на презентацию нового альбома своей….дочери. Присутствующие впервые узнали, что у Дианы, оказывается, есть дочь, правда, крестная. Девушку зовут Джалагония, она певица и родилась в музыкальной семье. Ну, а сегодня у неё ещё и день рождения. Блондинке 22 года, но у неё за плечами уже много лет музыкального творчества.
Увидев Диану, которая стояла в первом ряду, певица растрогалась и вспомнила, как проходили её крестины.
«Я кричала так, что все решили , что родилась певица, — раскрыла блондинка детали своих крестин. — Спасибо Диане, спасибо Петру и всей вашей семье за поддержку».
В какой-то момент прозвучал хлопок — и в воздухе появилось огромное количество блестящей мишуры, которая летала и оседала на волосах и одежде гостей. Золотой дождь покрыл и Диану Гурцкая. Увидев это, сын заботливо снял с лица мамы кусочки мишуры.
Ну, а затем выкатили торт, достойный обложек кулинарных журналов: почти метр в диаметре, покрытый килограммами свежих ягод. Стоимость торта озвучивать не стали.