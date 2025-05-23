Двух возвращённых по обмену жителей Курщины госпитализировали с боевыми ранами

«Ещё двадцать жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины. Два человека каретами скорой помощи доставляются в курскую областную больницу. У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины — травмы левого глаза и мягких тканей головы», — написал глава региона в личном телеграм-канале.
Всего на родину вернулись 20 гражданских лиц, преимущественно пенсионного возраста. Троих сразу забрали родственники, остальных разместят в пунктах временного размещения, где им окажут медицинскую помощь и психологическую поддержку.
Напомним, сегодня, в рамках достигнутых 16 мая в Стамбуле договорённостей о масштабном обмене пленными на Родину вернулись 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе мирные жители Курской области, которых похитили бойцы ВСУ. Следующие этапы пройдут с 23 по 25 мая, СМИ выяснили, кого из военнослужащих с обеих сторон обменяют.