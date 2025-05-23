Двух возвращённых по обмену жителей Курщины госпитализировали с боевыми ранами

Напомним, сегодня, в рамках достигнутых 16 мая в Стамбуле договорённостей о масштабном обмене пленными на Родину вернулись 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе мирные жители Курской области, которых похитили бойцы ВСУ. Следующие этапы пройдут с 23 по 25 мая, СМИ выяснили, кого из военнослужащих с обеих сторон обменяют.