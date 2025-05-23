«Танцуют, поют, играют». Творческие семьи со всей Беларуси собрал фестиваль «Вместе»

Уже во второй раз в детском оздоровительном лагере «Родничок» собираются самые дружные и патриотичные семьи, чтобы представить свои творческие номера на Республиканском семейном фестивале «Вместе», посвященном Дню семьи. В этом году его участниками стали 24 семьи со всей страны, всего около 120 человек. Традиционно в первый день фестиваля родители и дети отдыхают, репетируют и знакомятся, а завтра представят свои номера почетным гостям. Корреспонденты БЕЛТА присоединились к участникам, чтобы узнать, что вдохновляет на творчество и почему патриотизм — это то, что идет из души.
Красивые, талантливые и настоящие. Фестиваль «Вместе» собрал под Минском семьи со всей страны.
С начала дня в лагере «Родничок», несмотря на дождливую погоду, все очень активно. Работают интерактивные площадки для детей и взрослых. Так, здесь можно посидеть в пожарной машине, пострелять из оружия или пройти специально подготовленные для гостей задания. Особенно пожарная машина понравилась 3-летнему Роману Чекану. Мальчик с удовольствием познакомился с содержимым автомобиля, сложил подготовленную для малышей мозаику и справился со всеми головоломками, а вот его брат, 8-летний Тимур, больше времени уделил тиру. «До этого я уже стрелял, когда мы с родителями ездили в форт в Брест», — похвалился он.
Семья Чекан приехала на фестиваль из небольшого городка Хойники. Активные и патриотичные, они рассказали, что сегодня их цель — показать, что и в небольшом городе можно творчески и патриотично воспитывать детей. «Наша семья имеет активную гражданскую позицию. Мы постоянно выступаем на различных фестивалях и конкурсах. Из последнего — это лучшая молодая семья Гомельщины-2023 года, где мы заняли почетное 2-е место», — рассказала мама семьи Татьяна Чекан.
Семья может похвастаться музыкальными талантами. Глава семейства Руслан Чекан — аккордеонист. «Самый настоящий виртуоз. Он может сыграть абсолютно любую музыкальную композицию. Что вам придет на ум, он все сможет подыграть», — весело делится Татьяна. А старший сын Тимур играет на аккордеоне, фортепиано и еще поет. «Все районные концерты, праздники и мероприятия не обходятся без участия сына и супруга. Я, конечно, иногда могу к ним присоединяться, но все-таки больше они у нас по творчеству. Но я активно занимаюсь воспитанием детей и постоянно подготавливаю своего ребенка к различным патриотическим конкурсам и форумам», — рассказала мама семьи.
Она поделилась, что своим детям они стараются прививать любовь к Родине, путешествуя по стране. «Мы увлекаемся тем, что посещаем и изучаем памятники Великой Отечественной войны. В нашей копилке не только памятники, но и значимые исторические места. Из самых таких значимых — площадь Победы в Минске и Брестская крепость», — рассказала Татьяна Чекан. «Брестская крепость понравилась мне больше всего. Я люблю историю, и это было очень интересно», — добавил Тимур.
Татьяна Чекан уверена: передать память — одна из важных задач родителей. «Мы должны учить таких малышей, ведь они учатся тому, что видят у себя дома. Они видят, как мы любим свою Родину, как мы бережно ко всему относимся и передаем свои знания, показываем своим примером», — поделилась она. Мама добавила, что в ее понимании патриотизм — это то, что идет из души. По ее словам, зная прошлое и видя, какая страна мирная и процветающая сегодня, ее просто невозможно не любить.
Конечно, как и все гости фестиваля, семья Чекан привезла творческий номер. «У нас очень красивый номер: мы исполним песню “Беларусь — ты мой родны кут”. Конечно же, мы не обошлись без мужа-аккордеониста. А самый младший будет с очень красивым атрибутом — маленькой гармошкой. Ну и акцент на старшем: именно он споет песню. В общем, мы все задействованы, все активно и позитивно настроены. Просто уверены, что все пройдет весело», — рассказала Татьяна Чекан.
Она поделилась тем, что радует и то, что «Вместе» — это фестиваль, а не конкурс. «Мы все приехали посмотреть друг на друга, полюбоваться и насладиться творчеством. Посмотреть, как красиво говорят, поют и танцуют другие семьи. Поэтому сегодня мы с прекрасным настроением и уже в предвкушении того, что завтра действительно насладимся патриотическим грандиозным фестивалем», — поделилась она.
Много времени на общение у семьи нет, ведь нужно успеть все: пообщаться, погулять и подготовиться. Так что они побежали продолжать осуществлять свой план на день.
На площадках работают выставки. Одна из них знакомит гостей с культурным наследием Воложинского района, а другая — с бытом и героями Великой Отечественной войны.
Из Витебска приехала семья Булдык. Они в очередной раз доказывают, что почти каждая белорусская семья — творческая. Папа Евгений, банковский работник, вместе с мамой Юлией и старшим сыном Максимом выступят в качестве подтанцовки для младшего Дениса. У него ответственная миссия исполнить патриотическую песню «Маленький трубач». «Номер разучивали к выступлению на День Победы, потом показывали на фестивале и решили, что сегодня она отлично подойдет», — рассказал Евгений Булдык.
Кстати, на День Победы, по словам отца семьи, они не только творчески чтят память героев. «У нас такие же традиции, как и у всех. Мы всегда стараемся на памятные даты возлагать цветы. Например, у нас по дороге на дачу есть небольшой монумент. И мы каждый год там останавливаемся, чтобы возложить цветы. Рассказываем детям, естественно, о событиях тех лет, о наших родственниках, которые участвовали в войне. Это внутренняя потребность почтить память воинов, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня могли участвовать в таком празднике. И нужно, чтобы дети помнили, какой ценой нам досталась эта победа и мирное небо», — поделился он.
Несмотря на «не фестивальную» погоду, настроение у семьи Булдык отличное. «Это замечательная возможность отдохнуть. Очень хорошая организация мероприятия. Ну и это отличная возможность познакомиться с другими семьями, которые также приехали на фестиваль, найти каких-то новых друзей. Надеюсь, что за такой короткий промежуток нам это удастся», — поделился Евгений Булдык.
Завести знакомства уже успела семья Мерных. Большим составом мама Татьяна, папа Эдуард и три лапочки-дочки Александра, Василиса и Николь приехали из Барановичей. За полдня они успели познакомиться с земляками и посмотреть территорию. «Здесь все очень красиво и аккуратно. Хочется, чтобы наши дети всегда имели возможность отдыхать в таких лагерях», — отметила мама семьи.
Татьяна Мерная рассказала, что приглашению очень обрадовались, а вот регламент номера заставил попотеть. В три минуты нужно было уложить все творчество их семьи. «Хотелось не просто спеть песню и танцевать. В итоге мы выкрутились: в начале девочки втроем играют на скрипке, потом папа играет на гармонии, а мама ему подтанцовывает. А затем мы с девочками танцуем под патриотическую тему и уже в конце заканчиваем танец вместе с папой. Хотелось показать, что мы действительно творческая семья и все умеем», — сказала она.
Творчество действительно является характерной чертой Мерных. Татьяна с 4 лет занимается танцами, сейчас она имеет свою частную студию и параллельно преподает в школе. Эдуард в детстве занимался игрой на аккордеоне, а за последний год самостоятельно научился играть на гармони. «У него была цель — научиться и поехать на конкурс. Хотя мы даже не знали, что куда-то поедем», — шутит Татьяна. Но навык папе явно пригодился не для конкурса, конечно, а для фестиваля. А дочери, глядя на творческих родителей, самостоятельно одна за другой попросились учиться играть на скрипке. И уже завтра все свои таланты они представят публике.
Яркость в лагере в эту пасмурную погоду точно придает семья Ярошевич. Все в желтых майках с буквой «Я», они показывают, какой большой может быть семья, ведь не зря это слово можно разделить на «семь» и «я». Мама Анна и папа Дмитрий привезли с собой из Жодино пятерых своих ребят. Несмотря на то что глава семьи работает на достаточно серьезной должности — заместитель прокурора Смолевичского района, сегодня он папа и с радостью проводит время со своей большой семьей.
«Мы всегда очень активны. Буквально везде и всюду. Приехать сюда было предложено с работы мужа. Он какое-то время сомневался, но я сказала: “Давай, где наша не пропадала”, — шутя, рассказала Анна и добавила, что завтра после фестиваля им предстоит еще одно активное мероприятие. “Надо всегда стараться увидеть как можно больше. Участвовать в таких фестивалях очень приятно, а еще и полезно. Ты видишь людей, как они себя представляют. В то же время дети вместе, и для всех нас совместное времяпрепровождение. Это объединяет нас, и в такие моменты точно понимаешь: мы едины”, — поделилась Анна Ярошевич.
Кстати, оба родителя сами родились в многодетных семьях: Анна росла с четырьмя сестрами, а Дмитрий — с тремя братьями. «И наши родители тоже всегда были активными. Мы участвовали во всех конкурсах и мероприятиях как школьных, так и вне школьных. Для нас с мужем они — прототип, и мы будем таким же наглядным прототипом для наших детей», — сказала мама большой семьи.
Конечно, на фестиваль они приехали с творческим номером. «У нас будет танцевальный номер в белорусской стилистике», — рассказала Анна. Кроме того, свой номер они готовили босоногими, с отсылкой на предков. «К сожалению, погода очень сильно подвела. Но ничего, я думаю, мы быстро и красиво станцуем, греться будем во время танца. К тому же наше единство точно будет нас согревать», — поделилась мама.
Она подчеркнула, что считает фестиваль отличной площадкой для объединения семей. Сама Анна работает в роддоме и отмечает, что тенденции сегодня не самые радостные. «Таких фестивалей, как сегодня, должно быть больше, чтобы люди видели, что семья — это круто. Когда люди веселые, задорные и единые в семье — это очень здорово», — сказала мама.
Анна добавила, что было бы хорошо, если бы в каждой белорусской семье было двое, а лучше трое детей. «Иногда это очень сложно. Особенно если дети болеют. Это же как цепная реакция: один что-то принес домой — и все болеют. Но оно точно стоит того», — сказала мама.
Днем семьи посетили торжественное открытие со знаковыми гостями, подняли флаги, знаменующие начало фестиваля, а после открытия отправились отдыхать и готовиться. Уже завтра они представят свои номера на праздничном концерте. -0-
Фото Татьяны Матусевич.