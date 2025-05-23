«Танцуют, поют, играют». Творческие семьи со всей Беларуси собрал фестиваль «Вместе»

Кстати, на День Победы, по словам отца семьи, они не только творчески чтят память героев. «У нас такие же традиции, как и у всех. Мы всегда стараемся на памятные даты возлагать цветы. Например, у нас по дороге на дачу есть небольшой монумент. И мы каждый год там останавливаемся, чтобы возложить цветы. Рассказываем детям, естественно, о событиях тех лет, о наших родственниках, которые участвовали в войне. Это внутренняя потребность почтить память воинов, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня могли участвовать в таком празднике. И нужно, чтобы дети помнили, какой ценой нам досталась эта победа и мирное небо», — поделился он.