Правительство утвердило введение карты болельщика на матчах за Суперкубок

В министерстве отметили, что решение принято в связи с тем, что матч за Суперкубок имеет статус соревнования и, согласно законодательству, должен регулироваться аналогично матчам РПЛ и финалу Кубка России, где Fan ID уже применяется. Правительство РФ утвердило распоряжение о включении Суперкубка в список спортивных соревнований, требующих обязательной идентификации зрителей.