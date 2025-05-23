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Правительство утвердило введение карты болельщика на матчах за Суперкубок

В матчах за Суперкубок России принимают участие действующие чемпионы и обладатели Кубка страны.

Источник: Аргументы и факты

Для прохода на игры за Суперкубок России по футболу теперь необходима карта болельщика (Fan ID), о чём проинформировали в пресс-службе Минспорта РФ.

В министерстве отметили, что решение принято в связи с тем, что матч за Суперкубок имеет статус соревнования и, согласно законодательству, должен регулироваться аналогично матчам РПЛ и финалу Кубка России, где Fan ID уже применяется. Правительство РФ утвердило распоряжение о включении Суперкубка в список спортивных соревнований, требующих обязательной идентификации зрителей.

Представители ведомства также акцентировали внимание на положительной динамике: увеличение посещаемости футбольных матчей сопровождается сокращением числа нарушений общественного порядка на трибунах.

В Суперкубке России традиционно встречаются действующий чемпион страны и обладатель Кубка России.