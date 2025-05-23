На Урале арестовали женщину, заказавшую убийство 12-летней дочери

Как рассказал сам мужчина, с женщиной, которая захотела убить свою дочь, он познакомился случайно. Поначалу она попросила помочь ей по дому, а потом предложила подзаработать, утопив ребенка. Андрей добавил, что после этой просьбы он сначала ушел, однако решил вернуться, чтобы убедиться, что женщина не шутит.