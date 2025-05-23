Дуров пришёл на Каннскую дорожку в кроссовках, в которых ходит в спортзал

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил ежегодный гала-вечер amfAR Gala Cannes 2025 вместе со своей возлюбленной Юлией Вавиловой. Журналисты обратили внимание, что российский бизнесмен прошелся по красной дорожке в тех же кроссовках, в которых он ходит в спортивный зал.
Фотографии с мероприятия опубликовало агентство Getty Images. Вечер состоялся в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc, расположенном в Кап-д Антиб на юге Франции, в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.
Напомним, Дуров был задержан во Франции в августе 2024 года. Ему предъявили обвинения по шести статьям, включая отказ передать информацию по официальным запросам. Позже россиянина выпустили под залог в размере пяти миллионов евро.
Ранее Дуров заявил о готовности дать показания о вмешательстве в выборы в Румынии.