Дуров пришёл на Каннскую дорожку в кроссовках, в которых ходит в спортзал

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил ежегодный гала-вечер amfAR Gala Cannes 2025 вместе со своей возлюбленной Юлией Вавиловой. Журналисты обратили внимание, что российский бизнесмен прошелся по красной дорожке в тех же кроссовках, в которых он ходит в спортивный зал.