Консервы с антибиотиками обнаружили в детском саду в Орловской области

Ранее SHOT ПРОВЕРКА сообщал, что в детском питании «Агуша» найдены бактерии, которые могут вызвать отравление. Лабораторная проверка выявила в пюре из индейки и цыплёнка, предназначенных для детей от шести месяцев, бактерии B.cereus и B.polymyxa. Эти микроорганизмы способны спровоцировать серьёзное пищевое отравление с симптомами рвоты, тошноты и диареи.