Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение о пошлинах на импорт из ЕС

При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон готов к переговорам с Евросоюзом по заключению сделки на производство товаров на американской территории. В таком случае, по словам Трампа, пошлины на импорт из ЕС не будут действовать — США готовы предоставить европейским предпринимателям отсрочку, которая будет действовать, пока производство будет строиться.