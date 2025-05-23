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Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение о пошлинах на импорт из ЕС

Президент США заявил, что готов к заключению сделок с ЕС по отсрочке на пошлины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует пересматривать решение о введении пошлин в размере 50% на импорт из стран Европейского союза.

«Я не стремлюсь заключить сделку. Мы и так заключили сделку (по пошлинам — прим.ред.) на уровне 50%», — сообщил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон готов к переговорам с Евросоюзом по заключению сделки на производство товаров на американской территории. В таком случае, по словам Трампа, пошлины на импорт из ЕС не будут действовать — США готовы предоставить европейским предпринимателям отсрочку, которая будет действовать, пока производство будет строиться.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США намерены ввести пошлины в 50% на товары из Евросоюза с 1 июня 2025 года. Американский лидер также подчеркнул, что торговая политика ЕС по отношению к Вашингтону является совершенно неприемлемой.