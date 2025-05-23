В исправительных центрах разрешат применять электронные браслеты с ГЛОНАСС

«Дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 7. Средства персонального контроля: браслет электронный — электронное устройство, надеваемое на осужденного для его дистанционной идентификации и отслеживания его местонахождения (предназначено для длительного ношения на теле (более 3 месяцев) и имеет встроенную систему контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса)», — говорится в сообщении.