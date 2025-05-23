Белорусская делегация приступила к наблюдению за проведением парламентских выборов в Венесуэле

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном наблюдении за выборами в Национальную ассамблею (Парламент) Боливарианской Республики Венесуэла и региональными выборами (г. Каракас, Боливарианская Республика Венесуэла) принимает участие председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. Об этом сообщили в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Уже прошел ознакомительный семинар по вопросам венесуэльской избирательной системы и важным аспектам выборов 2025 года с участием вице-президента Национального избирательного совета Карлоса Кинтеро. -0-