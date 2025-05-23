ВС: число предприятий, которые проходят процедуру экономической несостоятельности, сегодня минимально

«В принципе, это была не просто замена одного закона на другой — была полностью переформатирована идеология закона. Оглядываясь назад, (напомню, что. — Прим. БЕЛТА) Беларусь была первой страной на постсоветском пространстве, которая принимала закон об экономической несостоятельности и банкротстве», — сказал Юрий Кобец, заметив, что тогда, в начале 90-х, в силу некоторых иллюзий был скопирован западный опыт.