ВС: число предприятий, которые проходят процедуру экономической несостоятельности, сегодня минимально

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество предприятий, которые проходят процедуру экономической несостоятельности, на сегодня является минимальным за всю историю рассмотрения этой категории дел, сообщил заместитель председателя Верховного Суда Беларуси, председатель судебной коллегии по экономическим делам Юрий Кобец на встрече с трудовым коллективом деревообрабатывающего предприятия ОАО «Мостовдрев», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Новый закон «Об урегулировании неплатежеспособности» действует с 1 октября 2023 года. Он полностью заменил собой прежний закон — «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
«В принципе, это была не просто замена одного закона на другой — была полностью переформатирована идеология закона. Оглядываясь назад, (напомню, что. — Прим. БЕЛТА) Беларусь была первой страной на постсоветском пространстве, которая принимала закон об экономической несостоятельности и банкротстве», — сказал Юрий Кобец, заметив, что тогда, в начале 90-х, в силу некоторых иллюзий был скопирован западный опыт.
По его словам, в соответствующем законодательстве были заложены зарубежные подходы, их применение закончилось ликвидацией очень многих предприятий, которые могли и должны были работать.
Главой государства была поставлена задача полностью пересмотреть подходы, что и было сделано. Вплоть до того, что из названия закона было исключено упоминание банкротства и заменено на «урегулирование неплатежеспособности».
В результате у предприятий независимо от их формы собственности — государственные или частные — появились возможности использования механизмов защитного периода на самой ранней стадии, когда они начинают испытывать какие-либо финансовые затруднения. Как правило, они вызваны не экономической деятельностью и не обстоятельствами внутри страны. В подавляющем большинстве случаев их вызывают внешнеэкономические шоки: санкции, кризисы, неисполнение обязательств не резидентов по отношению к предприятиям Беларуси и др.
«Этот защитный период позволяет в достаточно короткий период стабилизировать финансовое состояние предприятия, освободиться от ненужных пассивов и развиваться дальше», — отметил Юрий Кобец.
Он заметил, что в результате применения нового закона по статистике наполовину уменьшилось количество предприятий, которые уходят в процедуру ликвидации. «Количество предприятий, которые проходят процедуру экономической несостоятельности, на сегодня является минимальным за всю историю рассмотрения этой категории дел», — подчеркнул он, добавив, что предприятия, которые могут работать, продолжают функционировать благодаря заложенным в законе механизмам.
Заместитель председателя Верховного Суда Беларуси отметил, что экономику могут двигать вперед только работающие предприятия. Ни одно ликвидированное предприятие не помогло экономическому росту.
В городе Мосты Юрий Кобец 23 мая также принял участие в заседании Мостовского райисполкома и провел выездной прием граждан. -0-