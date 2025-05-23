В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в комментарии к постановлению.
Соответствующее постановление правительства России опубликовано на сайте проектов нормативно-правовых актов.
«Правительством утверждены правила формирования и публикации национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников… Первый общедоступный рейтинг будет опубликован на портале “Работа России” в июне 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что итоги национальных рейтингов будут полезны школьникам, абитуриентам и студентам, планирующим поступать на следующую ступень обучения для оценки востребованности выпускников разных учебных заведений. Рейтинги будут строиться на основе данных о среднемесячной медианной зарплате и доле трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска.
«В рейтинговании участвуют почти 5 тысяч федеральных и региональных вузов и колледжей. Данные о численности и специальностях выпускников очной формы обучения поступают от Рособрнадзора в Социальный фонд России, где дополняются сведениями о занятости и зарплате. Учитывается работа по трудовым и гражданско-правовым договорам и ведение собственного дела», — уточнили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, рейтинги будут представлены по следующим областям подготовки специалистов: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. В документе указывается, что учреждение будет в нескольких рейтингах, если готовит профессионалов в нескольких направлениях сразу.
«При расчете доли трудоустройства и уровня заработных плат в рейтингах не будут учитываться выпускники, которые продолжают обучение, граждане, имеющие инвалидность I группы, выпускники, которые ожидают ребенка или ухаживают за маленькими детьми, а также трудоустроенные за границей», — заключили в пресс-службе.
В пресс-службе Минтруда 6 марта рассказали, что первый рейтинг образовательных учреждений по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников может быть подготовлен и опубликован на портале «Работа России» в июне.