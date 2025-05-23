В России рейтинги вузов будут формировать по трудоустройству выпускников

По данным пресс-службы, рейтинги будут представлены по следующим областям подготовки специалистов: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. В документе указывается, что учреждение будет в нескольких рейтингах, если готовит профессионалов в нескольких направлениях сразу.