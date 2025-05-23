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Ученые из Китая изобрели линзы, в которых можно видеть с закрытыми глазами

Линзы позволяют человеку видеть в темноте без применения дополнительного оборудования.

Источник: Аргументы и факты

В Китае создали контактные линзы для ночного зрения. Об этом сообщает Daily Mail.

Линзы позволяют человеку видеть в темноте без применения дополнительного оборудования. Их работа основана на использовании наночастиц, встроенных в тонкий полимерный слой контактной линзы.

Данные частицы поглощают инфракрасное излучение, преобразуя его в видимый свет. В результате, человек может различать объекты, излучающие или отражающие инфракрасный свет, даже находясь в полной темноте.

Отмечается, что в настоящее время линзы работают только с искусственными источниками инфракрасного света. Но ученые продолжают вести работу над повышением чувствительности устройства, чтобы стало возможным восприятие естественного теплового излучения предметов и живых существ.

Ранее сообщалось, что китайцы обнаружили в космосе новый штамм микробов. Способность этой бактерии разрушать желатин требует дополнительных исследований, ведь это может создавать угрозу для соединительных тканей человеческого организма.

Также сообщалось, что в Китае восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад. Ученые реконструировали лицо на основе черепа, найденного в пещере Яхуай.