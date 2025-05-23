Ученые из Китая изобрели линзы, в которых можно видеть с закрытыми глазами

В Китае создали контактные линзы для ночного зрения. Об этом сообщает Daily Mail.
Линзы позволяют человеку видеть в темноте без применения дополнительного оборудования. Их работа основана на использовании наночастиц, встроенных в тонкий полимерный слой контактной линзы.
Данные частицы поглощают инфракрасное излучение, преобразуя его в видимый свет. В результате, человек может различать объекты, излучающие или отражающие инфракрасный свет, даже находясь в полной темноте.
Отмечается, что в настоящее время линзы работают только с искусственными источниками инфракрасного света. Но ученые продолжают вести работу над повышением чувствительности устройства, чтобы стало возможным восприятие естественного теплового излучения предметов и живых существ.
Ранее сообщалось, что китайцы обнаружили в космосе новый штамм микробов. Способность этой бактерии разрушать желатин требует дополнительных исследований, ведь это может создавать угрозу для соединительных тканей человеческого организма.
Также сообщалось, что в Китае восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад. Ученые реконструировали лицо на основе черепа, найденного в пещере Яхуай.