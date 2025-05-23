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В Москве стартовал XVII Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Постановкой «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа» в исполнении группы восточных исполнительских искусств открылся XVII Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в Москве. Спектакль показали на сцене Государственного Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Жанр постановки — поэтическая драма. Спектакль состоит из семи глав: «Разворачивая свиток», «Нанесение контуров», «Набивка шелка», «В поисках камня», «Создание кисти», «Растирание чернил» и «Живая живопись». Через хореографию артисты передали историю знаменитого 11-метрового свитка — древнего произведения китайской пейзажной живописи «Панорама гор и рек» («Горы и воды на тысячу ли»), созданного 18-летним мастером Ван Симэном по преданию около 1 тыс. лет назад. В представлении было задействовано более 40 танцоров.

Зритель получил возможность наблюдать за современным ученым из Дворцового музея, который изучает картину. Сюжет развивается в двух временных линиях: во времена создания шедевра и в современности, когда свиток готовят к экспонированию. Искусствовед мысленно соединяется с художником, погружаясь в процесс рождения полотна и пытаясь постичь его внутреннюю суть.

Показ «Поэтического танца…» на сцене Кремлевского дворца состоится также 24 мая. Постановку подготовили хореографы Чжоу Лия и Хань Чжень.

Фестиваль имени А. П. Чехова пройдет в Москве с 23 мая по 25 июля. Он приурочен к 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Кирилла Лаврова.