В Москве стартовал XVII Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова

Жанр постановки — поэтическая драма. Спектакль состоит из семи глав: «Разворачивая свиток», «Нанесение контуров», «Набивка шелка», «В поисках камня», «Создание кисти», «Растирание чернил» и «Живая живопись». Через хореографию артисты передали историю знаменитого 11-метрового свитка — древнего произведения китайской пейзажной живописи «Панорама гор и рек» («Горы и воды на тысячу ли»), созданного 18-летним мастером Ван Симэном по преданию около 1 тыс. лет назад. В представлении было задействовано более 40 танцоров.
Зритель получил возможность наблюдать за современным ученым из Дворцового музея, который изучает картину. Сюжет развивается в двух временных линиях: во времена создания шедевра и в современности, когда свиток готовят к экспонированию. Искусствовед мысленно соединяется с художником, погружаясь в процесс рождения полотна и пытаясь постичь его внутреннюю суть.
Показ «Поэтического танца…» на сцене Кремлевского дворца состоится также 24 мая. Постановку подготовили хореографы Чжоу Лия и Хань Чжень.
Фестиваль имени А. П. Чехова пройдет в Москве с 23 мая по 25 июля. Он приурочен к 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Кирилла Лаврова.