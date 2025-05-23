В Москве стартовал XVII Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова

Зритель получил возможность наблюдать за современным ученым из Дворцового музея, который изучает картину. Сюжет развивается в двух временных линиях: во времена создания шедевра и в современности, когда свиток готовят к экспонированию. Искусствовед мысленно соединяется с художником, погружаясь в процесс рождения полотна и пытаясь постичь его внутреннюю суть.