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В IIHF опровергли слухи о решении не допускать сборную России на Олимпиаду-2026

В Международной федерации хоккея (IIHF) подтвердили, что ещё не приняли решение по участию сборной России в Олимпийских играх в Милане. Слова неназванного источника приводит издание «ВсёПроСпорт».

Источник: Life.ru

В Федерации хоккея России также указали, что вопрос об участии российских команд в зимних Олимпийских играх 2026 года действительно обсуждали на конгрессе IIHF.

«ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации по этому вопросу», — отметили в федерации, добавив, что окончательное решение появится позже.

Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что конгресс IIHF в Стокгольме принял решение не допускать российскую сборную до Игр в Милане в 2026 году. По данным журналистов, перед заседанием в шведской столице настроения были другими.