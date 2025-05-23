Spiegel: До 17 выросло число раненых при нападении с ножом на вокзале Гамбурга

До 17 увеличилось количество пострадавших в результате нападения с ножом на главном вокзале немецкого Гамбурга. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на пожарную службу города.
Ранее полиция не уточняла число жертв инцидента, но сообщила о задержании 39-летней подозреваемой.
«По данным пожарной службы, число пострадавших выросло», — говорится в публикации.
Издание отметило, что, по имеющимся данным, пострадали 17 человек, четверо из которых получили опасные для жизни ранения.
Как писал сайт KP.RU, первоначально издание Bild сообщило, что как минимум восемь человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на главном вокзале Гамбурга. По данным газеты, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В публикации отметили, что Федеральная полиция ФРГ задержала женщину.