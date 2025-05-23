Spiegel: До 17 выросло число раненых при нападении с ножом на вокзале Гамбурга

Как писал сайт KP.RU, первоначально издание Bild сообщило, что как минимум восемь человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на главном вокзале Гамбурга. По данным газеты, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В публикации отметили, что Федеральная полиция ФРГ задержала женщину.