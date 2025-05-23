Два вернувшихся из плена ВСУ жителя Курской области госпитализированы

Хинштейн сообщил, что автобус с вернувшимися в Россию пленными сопровождался машиной скорой помощи. Все жители Курской области были осмотрены медиками. Сейчас они обеспечены всем необходимым, включая воду, еду и мобильные телефоны, которые позволят людям связаться со своими родными и близкими.