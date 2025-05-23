Два вернувшихся из плена ВСУ жителя Курской области госпитализированы

Два жителя Курской области, вернувшихся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках первого обмена с РФ в формате «1000 на 1000», госпитализированы в медучреждение с ранениями. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины — травмы левого глаза и мягких тканей головы», — написал он в личном Telegram-канале.
Хинштейн сообщил, что автобус с вернувшимися в Россию пленными сопровождался машиной скорой помощи. Все жители Курской области были осмотрены медиками. Сейчас они обеспечены всем необходимым, включая воду, еду и мобильные телефоны, которые позволят людям связаться со своими родными и близкими.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Украина начали проведение масштабного обмена пленными, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Стамбуле 16 мая. 270 российских военнослужащих ВС РФ и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области, вернулись в РФ в пятницу, 23 мая.