Петербуржец Петраш получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ

Напомним, 10 февраля Дзержинский районный суд вынес решение о заключении Петраша* под стражу в качестве меры пресечения. Он подозревался в совершении преступления, квалифицируемого как теракт (часть 1 статьи 205 УК РФ). По версии следствия, вечером 7 февраля мужчина, находясь у здания УФСБ на Шпалерной улице, облил входную дверь горючей жидкостью и совершил поджог. Затем он повторил свои действия у входа в это же здание со стороны Захарьевской улицы.