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Петербуржец Петраш получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ

Россиянина Юрия Петраша* приговорили к 10 годам колонии по статье о теракте.

Источник: Аргументы и факты

За попытку совершения террористического акта житель Санкт-Петербурга Юрий Петраш* получил наказание в виде десяти лет тюремного заключения. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Приговор был вынесен по статье о терроризме.

Напомним, 10 февраля Дзержинский районный суд вынес решение о заключении Петраша* под стражу в качестве меры пресечения. Он подозревался в совершении преступления, квалифицируемого как теракт (часть 1 статьи 205 УК РФ). По версии следствия, вечером 7 февраля мужчина, находясь у здания УФСБ на Шпалерной улице, облил входную дверь горючей жидкостью и совершил поджог. Затем он повторил свои действия у входа в это же здание со стороны Захарьевской улицы.

«Первый западный окружной военный суд огласил приговор Петрашу* и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что россиянина с гражданством Италии осудили на 29 лет за два теракта.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.