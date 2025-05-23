Петербуржец Петраш получил десять лет за попытку поджога здания ФСБ

За попытку совершения террористического акта житель Санкт-Петербурга Юрий Петраш* получил наказание в виде десяти лет тюремного заключения. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Приговор был вынесен по статье о терроризме.
Напомним, 10 февраля Дзержинский районный суд вынес решение о заключении Петраша* под стражу в качестве меры пресечения. Он подозревался в совершении преступления, квалифицируемого как теракт (часть 1 статьи 205 УК РФ). По версии следствия, вечером 7 февраля мужчина, находясь у здания УФСБ на Шпалерной улице, облил входную дверь горючей жидкостью и совершил поджог. Затем он повторил свои действия у входа в это же здание со стороны Захарьевской улицы.
«Первый западный окружной военный суд огласил приговор Петрашу* и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что россиянина с гражданством Италии осудили на 29 лет за два теракта.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.