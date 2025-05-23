В Госдуме высказались о рейтингах колледжей и вузов по трудоустройству

«Появление национального рейтинга востребованности молодых специалистов, основанного на зарплате и трудоустройству, позволит принимать одно из важнейших решений в жизни с опорой на факты. Для многих вузов это может стать холодным душем, заставит пересмотреть свои подходы к обучению, работу центров карьеры, взаимодействия с работодателями. Но это все будет на пользу», — сказал Метелев РИА Новости.