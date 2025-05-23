В Госдуме высказались о рейтингах колледжей и вузов по трудоустройству

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Национальные рейтинги колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников заставят учебные заведения пересмотреть подходы к обучению и взаимодействию с работодателями, считает глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что правительство России утвердило правила формирования национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников. Рейтинги будут представлены по следующим областям подготовки специалистов: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура.
«Появление национального рейтинга востребованности молодых специалистов, основанного на зарплате и трудоустройству, позволит принимать одно из важнейших решений в жизни с опорой на факты. Для многих вузов это может стать холодным душем, заставит пересмотреть свои подходы к обучению, работу центров карьеры, взаимодействия с работодателями. Но это все будет на пользу», — сказал Метелев РИА Новости.
Парламентарий добавил, что комитет Госдумы по молодежной политике совместно с другими думскими комитетами участвует в работе по формированию методологии рейтинга.
«Недавно прошло совещание с участием министра труда Антона Котякова, были представлены подходы, дана обратная связь. Наша общая цель — сделать справедливый, прозрачный рейтинг, который поможет молодежи определиться с выбором и простимулирует позитивные изменения в российских вузах», — заключил он.