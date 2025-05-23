Глава пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела

Начальник управления по вопросам миграции УМВД Пензенской области и его подчинённый, задержанные в апреле по подозрению в коррупции, оказались вовлечены в новое уголовное дело — об организации незаконной миграции. Правоохранительные органы проверяют законность выдачи российских паспортов иностранцам, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее УФСБ региона информировало, что руководитель миграционного управления УМВД Игорь Мысяков и начальник отдела иммиграционного контроля были арестованы за получение денег от предпринимателей за легализацию в России мигрантов, включая нелегальных. В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что оба сотрудника отстранены от работы, а при доказательстве вины их уволят по негативной статье. Им вменяют часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц), которая предусматривает до 12 лет заключения.
«Возбуждено новое уголовное дело по статье 322.1 “Организация незаконной миграции”, говорится в сообщении. В рамках расследования изучается правомерность оформления гражданства РФ для мигрантов в период, когда фигуранты занимали руководящие посты в УВМ УМВД региона. Ранее они уже попали под следствие по коррупционным обвинениям», — пояснил представитель ведомства.
По данным следствия, задержанные получали от предпринимателя, нелегально нанимавшего мигрантов, взятки в виде материальных благ и услуг. В обмен они либо исключали его объекты из планов проверок, либо предупреждали о готовящихся рейдах по контролю за соблюдением миграционного законодательства.