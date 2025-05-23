Глава пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела

Ранее УФСБ региона информировало, что руководитель миграционного управления УМВД Игорь Мысяков и начальник отдела иммиграционного контроля были арестованы за получение денег от предпринимателей за легализацию в России мигрантов, включая нелегальных. В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что оба сотрудника отстранены от работы, а при доказательстве вины их уволят по негативной статье. Им вменяют часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц), которая предусматривает до 12 лет заключения.