Самолет с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из плена, приземлился в Подмосковье.
После возвращения на родину они будут проходить лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях Министерства обороны РФ, что поможет им восстановиться после тяжелых условий.
Ранее Министерство обороны России сообщило о проведенном обмене пленными, в результате которого на территорию страны вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Этот обмен стал важным шагом в рамках усилий по возвращению граждан и военнослужащих, оказавшихся в плену.
Особое значение имеет тот факт, что среди освобожденных гражданских лиц оказались те, кто ранее был задержан украинскими боевиками в Курской области.