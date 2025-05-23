В Подмосковье приземлился самолет с 270 освобожденными из плена военными

Ранее Министерство обороны России сообщило о проведенном обмене пленными, в результате которого на территорию страны вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Этот обмен стал важным шагом в рамках усилий по возвращению граждан и военнослужащих, оказавшихся в плену.