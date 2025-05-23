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В Подмосковье приземлился самолет с 270 освобожденными из плена военными

Военные пройдут лечение и реабилитацию в специализированных медучреждениях Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Самолет с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из плена, приземлился в Подмосковье.

После возвращения на родину они будут проходить лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях Министерства обороны РФ, что поможет им восстановиться после тяжелых условий.

Ранее Министерство обороны России сообщило о проведенном обмене пленными, в результате которого на территорию страны вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Этот обмен стал важным шагом в рамках усилий по возвращению граждан и военнослужащих, оказавшихся в плену.

Особое значение имеет тот факт, что среди освобожденных гражданских лиц оказались те, кто ранее был задержан украинскими боевиками в Курской области.