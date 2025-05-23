У Фредди Меркьюри спустя полвека появилась дочь от жены друга

Мировая рок-звезда и солист британской группы Queen Фредди Меркьюри до последнего дня своей жизни держал в тайне существование единственной дочери. Сейчас женщине, имя которой не раскрывается, 48 лет, сообщило издание Daily Mail.
Автор публикации ссылается на биографическую книгу о легендарном вокалисте под названием «С любовью, Фредди». В продажу она должна поступить уже этой осенью. В ней говорится, что у Меркьюри был кратковременный роман с женой его друга в 1976 году. Их любовь явила на свет девочку. Ранее считалось, что у певца не было биологических детей.
«Книга “С любовью, Фредди” повествует о ребенке, который был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976-м — через год после успешного выпуска “Богемской рапсодии”. О ее существовании знал только ближайший круг Меркьюри, включавший его родителей и сестру, остальных членов группы и любовь всей его жизни — Мэри Остин», — говорится в публикации.
По данным издания, женщина проживает в Европе, работает врачом, воспитывает детей. В книге ее имя не называют. Указывают лишь кратко — латинской буквой «В». Отмечается, что дочь не проживала с известным отцом. Однако, утверждает автор, Меркьюри часто навещал ее и души в ней не чаял.
Именно ей перед смертью он передал почти два десятка своих дневников. Эти записи и стали основой для книги.
Ранее «МК» писал, что российская певица Диана Гурцкая впервые призналась, что у нее есть дочь. Но в этой истории не все так просто.