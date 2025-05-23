У Фредди Меркьюри спустя полвека появилась дочь от жены друга

Автор публикации ссылается на биографическую книгу о легендарном вокалисте под названием «С любовью, Фредди». В продажу она должна поступить уже этой осенью. В ней говорится, что у Меркьюри был кратковременный роман с женой его друга в 1976 году. Их любовь явила на свет девочку. Ранее считалось, что у певца не было биологических детей.