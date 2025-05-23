Суд во Владивостоке взыскал 16,7 млрд рублей по коррупционному делу на Камчатке

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества на 16,7 млрд рублей у бывших высокопоставленных чиновников Камчатского края и связанных с ними лиц. Об этом сообщает агентство ТАСС.
В числе ответчиков — экс-замминистра имущественных отношений региона Владимир Балакаев, бывший вице-премьер краевого правительства Юрий Зубарь и депутат заксобрания Александр Иванчей, а также 79 физических и юридических лиц.
Как установила прокуратура, фигуранты через подконтрольные структуры незаконно владели морским портом Петропавловска-Камчатского и компаниями группы «Терминал», приобретая коммерческие активы в Камчатском и Приморском краях. Полученные доходы направлялись в пользу самих чиновников и их родственников.
9 декабря суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на 25 объектов недвижимости, 17 земельных участков общей площадью 40 тыс. кв. м в Камчатском и Краснодарском краях, а также на другое имущество ответчиков. Окончательное решение предусматривает обращение этих активов в доход государства.
Ранее сообщалось, что Минобороны требует взыскать с РЖД более 30 млн рублей по новым искам.