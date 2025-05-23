Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд во Владивостоке взыскал 16,7 млрд рублей по коррупционному делу на Камчатке

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества на 16,7 млрд рублей у бывших высокопоставленных чиновников Камчатского края и связанных с ними лиц.

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества на 16,7 млрд рублей у бывших высокопоставленных чиновников Камчатского края и связанных с ними лиц. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В числе ответчиков — экс-замминистра имущественных отношений региона Владимир Балакаев, бывший вице-премьер краевого правительства Юрий Зубарь и депутат заксобрания Александр Иванчей, а также 79 физических и юридических лиц.

Как установила прокуратура, фигуранты через подконтрольные структуры незаконно владели морским портом Петропавловска-Камчатского и компаниями группы «Терминал», приобретая коммерческие активы в Камчатском и Приморском краях. Полученные доходы направлялись в пользу самих чиновников и их родственников.

9 декабря суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на 25 объектов недвижимости, 17 земельных участков общей площадью 40 тыс. кв. м в Камчатском и Краснодарском краях, а также на другое имущество ответчиков. Окончательное решение предусматривает обращение этих активов в доход государства.

Ранее сообщалось, что Минобороны требует взыскать с РЖД более 30 млн рублей по новым искам.