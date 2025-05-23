Суд во Владивостоке взыскал 16,7 млрд рублей по коррупционному делу на Камчатке

9 декабря суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на 25 объектов недвижимости, 17 земельных участков общей площадью 40 тыс. кв. м в Камчатском и Краснодарском краях, а также на другое имущество ответчиков. Окончательное решение предусматривает обращение этих активов в доход государства.