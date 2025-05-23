Муфтият Дагестана назвал информацию о запрете шахмат провокацией

МАХАЧКАЛА, 23 мая — РИА Новости. Муфтият Дагестана назвал дезинформацией и провокацией информацию о якобы принятой религиозной организацией фетве (законное решение в рамках исламского шариата — ред.) о запрете шахмат.
В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей распространился якобы указ главы Дагестана Сергея Меликова о запрете игры в шахматы на территории республики «в целях исполнения решения совета алимов муфтията Республики Дагестан», а также якобы письмо муфтията Дагестана руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить все шахматные кружки, секции, турниры и иные мероприятия.
«Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале религиозной организации.