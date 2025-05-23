Daily Mail: Вокалист Queen Меркьюри скрывал наличие дочери

Вокалист британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри скрывал от общественности, что у него есть дочь. Музыкант зачал ее в ходе романа с супругой друга в 1976 году, на данный момент дочери певца 48 лет. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на новую книгу с биографией Меркьюри под названием «С любовью, Фредди», написанную американским звукорежиссером Лесли-Энн Джонс.