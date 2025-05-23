Daily Mail: Вокалист Queen Меркьюри скрывал наличие дочери

Вокалист британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри скрывал от общественности, что у него есть дочь. Музыкант зачал ее в ходе романа с супругой друга в 1976 году, на данный момент дочери певца 48 лет. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на новую книгу с биографией Меркьюри под названием «С любовью, Фредди», написанную американским звукорежиссером Лесли-Энн Джонс.
Ранее официально считалось, что у вокалиста Queen нет биологических детей.
— (ребенок Фредди Меркьюри — прим. «ВМ») был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976-м — через год после успешного выпуска «Богемской рапсодии». О ее существовании знал только ближайший круг Меркьюри, включавший его родителей и сестру, остальных членов группы и любовь всей его жизни — Мэри Остин, — говорится в материале.
Журналисты уточнили, что женщина работает врачом в Европе и у нее есть дети. Имя дочери британского музыканта не раскрывается — женщина подписалась под своим письмом в первой главе книги латинской буквой «B».
Дочь Меркьюри не проживала вместе с ним, но артист часто навещал ее, а перед смертью передал ей 17 томов своих подробных личных дневников, на которых была основана новая биография музыканта. Книга «С любовью, Фредди» будет опубликована в сентябре, передает газета.
7 мая российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что недавно у него появился ребенок, о котором он ранее не упоминал. Музыкант добавил, что хочет стать счастливым отцом троих детей, но, по его словам, пока не встретил женщину, с которой мог бы создать семью.