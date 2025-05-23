Парижский суд вынес приговор участникам ограбления Ким Кардашьян

Кедаш признал участие в преступлении, но отрицал, что был организатором. Его приговор стал самым строгим, однако в тюрьму он не отправится — наказание включили в предыдущий пятилетний срок. Еще трое участников получили по 7 лет (5 условно), сын Кедаша — 5 лет (4 условно), а двое были оправданы. Остальные трое отделались условными сроками до 4 лет.