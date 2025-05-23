Парижский суд вынес приговор участникам ограбления Ким Кардашьян

Парижский суд присяжных вынес приговоры десяти обвиняемым по делу о вооруженном ограблении американской телезвезды Ким Кардашьян в 2016 году. Главный фигурант, 69-летний Аомар Аит Кедаш, получил 8 лет лишения свободы, 5 из которых условно, а также штраф в размере 5 тысяч евро, сообщает телеканал BFMTV.
Кедаш признал участие в преступлении, но отрицал, что был организатором. Его приговор стал самым строгим, однако в тюрьму он не отправится — наказание включили в предыдущий пятилетний срок. Еще трое участников получили по 7 лет (5 условно), сын Кедаша — 5 лет (4 условно), а двое были оправданы. Остальные трое отделались условными сроками до 4 лет.
Судья отметил, что приговоры оказались мягкими из-за времени, прошедшего с момента преступления, а также состояния здоровья подсудимых. Тем не менее, он подчеркнул, что их действия вызвали серьезный психологический ущерб.
Инцидент произошел в октябре 2016 года, когда вооруженные преступники ворвались в номер Кардашьян в парижском отеле, связали ее и похитили украшения на 9 миллионов евро.
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