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ГАИ напомнила о правилах безопасности в грозу и сильный дождь

По данным Белгидромета, в субботу во многих районах страны ожидаются грозы и сильные дожди, а днем — усиление ветра порывами 15−20 м/с. В Минске прогнозируют сильный дождь и грозу.

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В грозу и сильный дождь автомобилистам следует снизить скорость и избегать резких маневров, а пользователям средств персональной мобильности и велосипедистам рекомендуется отказаться от поездок. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным Белгидромета, в субботу во многих районах страны ожидаются грозы и сильные дожди, а днем — усиление ветра порывами 15−20 м/с. В Минске прогнозируют сильный дождь и грозу.

При движении во время обильных осадков следует опасаться потери контроля над автомобилем. Нужно заблаговременно снизить скорость и избегать резких маневров. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 12 лет — перевозиться в специальных удерживающих устройствах.

В ветреную погоду и грозу не следует парковаться под деревьями, вблизи конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных. При ухудшении видимости нужно включить ближний свет фар, а при невозможности продолжать движение из-за дождя — остановиться за пределами проезжей части и включить аварийную световую сигнализацию.

Пешеходам следует начинать переход дороги, лишь убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться. В непогоду рекомендуется отказаться от передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах.

Инспекторы ГАИ ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, обеспечение безопасных условий, пресечение грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов. -0-