ГАИ напомнила о правилах безопасности в грозу и сильный дождь

При движении во время обильных осадков следует опасаться потери контроля над автомобилем. Нужно заблаговременно снизить скорость и избегать резких маневров. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 12 лет — перевозиться в специальных удерживающих устройствах.