СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы на вокзале в Россоши

В Россоши Воронежской области мужчина открыл стрельбу на вокзале, пострадал один человек. Причиной предварительно мог быть конфликт — мужчины сначала поссорились, а потом один из них достал пистолет и выстрелил во второго. После этого стрелявший скрылся. Источник РЕН ТВ заявил, что его уже задержали. По данным СМИ, мужчина ранее уже был судим за разбой, у него есть проблемы с алкоголем и долги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».