«Герофарму» продлили право на выпуск «Оземпика»

«В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить… “Герофарм” использование изобретений, охраняемых российскими патентами, … принадлежащими компании “Ново Нордиск А/С “(DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании “Ново Нордиск А/С “(DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием “Семаглутид””, — говорится в документе. Ранее аналогичное разрешение было выдано российским фармкомпаниям на срок до конца 2024 года.