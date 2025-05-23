«Герофарму» продлили право на выпуск «Оземпика»

Лекарство для людей с диабетом считается жизненно необходимым.
Правительство России продлило разрешение компании «Герофарм» на производство аналогов препарата для лечения диабета «Оземпик» (действующее вещество — семаглутид) без согласия зарубежного правообладателя до конца 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить… “Герофарм” использование изобретений, охраняемых российскими патентами, … принадлежащими компании “Ново Нордиск А/С “(DK), по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании “Ново Нордиск А/С “(DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием “Семаглутид””, — говорится в документе. Ранее аналогичное разрешение было выдано российским фармкомпаниям на срок до конца 2024 года.
В эффективности препарата «Оземпик», которое стало популярным средством для похудения, усомнился президент США Дональд Трамп. Он упомянул про своего знакомого, глядя на которого сделал такие выводы, но имени его раскрывать не стал, писала ранее «ОСН».