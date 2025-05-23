Деду Морозу предложили переехать в Коми

Накануне всероссийский Дед Мороз на видео в своем Telegram-канале опроверг сообщения о том, что он якобы живет в Республике Коми, а также пригрозил «отморозить ухи» тем, кто распускает «такие слухи». До этого в ряде Telegram-каналов и соцсетях появились сообщения о том, что врио главы Коми якобы сказал, что «настоящий Дед Мороз — в Воркуте».