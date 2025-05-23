Деду Морозу предложили переехать в Коми

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн пригласил всероссийского Деда Мороза переехать из Великого Устюга в Коми, где более комфортные погодные условия для зимнего волшебника.
Накануне всероссийский Дед Мороз на видео в своем Telegram-канале опроверг сообщения о том, что он якобы живет в Республике Коми, а также пригрозил «отморозить ухи» тем, кто распускает «такие слухи». До этого в ряде Telegram-каналов и соцсетях появились сообщения о том, что врио главы Коми якобы сказал, что «настоящий Дед Мороз — в Воркуте».
Гольдштейн в пятницу опубликовал в своем Telegram-канале видео дороги в Воркуте с огромными сугробами по обеим сторонам, а также скриншот с прогнозом погоды в Великом Устюге, где в воскресенье ожидается плюс 26 градусов.
«К вопросу о том, где Деду Морозу жить хорошо. На видео — Воркута, конец мая. Снег, сугробы. На скрине — прогноз погоды по Великому Устюгу на ближайшие дни. Комментарии излишни, приглашаем Деда Мороза к нам на ПМЖ (постоянное место жительства — ред.)», — написал врио главы Коми.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в пятницу в своем Telegram-канале рассказал, что поговорил со всероссийским Дедом Морозом после его видеокомментария по поводу Воркуты.
«Дед Мороз попросил передать нашим дорогим друзьям, коллегам и соратникам из Коми большой привет и пригласил к себе на Вологодчину — в Великий Устюг», — отметил он.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчине есть деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.