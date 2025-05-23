Репродуктолог Гвоздикова: алкоголь находится в материнском молоке до 8 часов

Ранее, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о новой методике расчета пособия по беременности для матерей-студенток. Она нужна для того, чтобы более справедливо рассчитывать размер поддержки, так как у студентов нет трудового стажа для получения выплаты от Соцфонда, пишет Lenta.ru.