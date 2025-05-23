Репродуктолог Гвоздикова: алкоголь находится в материнском молоке до 8 часов

Кандидат медицинских наук, гинеколог-репродуктолог Татьяна Гвоздикова объяснила, почему женщинам долгое время после родов советуют отказаться от спиртного.
Самый безопасный вариант — полный отказ от спиртного в период грудного вскармливания.
Одна порция содержит — это 14 г чистого этанола:
Спиртное свободно проникает из крови в грудное молоко, а значит, ее получает ребенок. Одна порция.
Одна порция алкоголя выводится из организма через 2−3 часа, а три порции — только через 6−8 часов.
Татьяна Гвоздикова, гинеколог-репродуктолог, объясняет, что сцеживание молока на всякий случай не работает.
— Лучшим вариантом является все-таки заранее сцедить молоко, если планируете застолье, — говорит врач в беседе с порталом Страсти.
Ранее, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о новой методике расчета пособия по беременности для матерей-студенток. Она нужна для того, чтобы более справедливо рассчитывать размер поддержки, так как у студентов нет трудового стажа для получения выплаты от Соцфонда, пишет Lenta.ru.