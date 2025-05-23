Военкор Котенок: ВС России атаковали цели в Одессе неизвестными дронами

Военкор Юрий Котенок сообщил, что российские силы при нанесении ударов по объектам в Одессе использовали новые типы беспилотных летательных аппаратов. Об этом он написал в своем Telegram-канале, поделившись свежими данными о применении новых технологий в боевых действиях.
По его словам, эти дроны внешне напоминают известные модели «Ланцет», однако отличаются увеличенными размерами и усиленной боевой частью. Такие особенности позволяют им быть более эффективными и опасными при выполнении задач на поле боя.
Котенок отметил, что пока новые беспилотники, судя по всему, используют в сочетании с уже хорошо знакомыми украинским бойцам «Геранями». Такой тактический подход позволяет усилить эффективность ударов и повысить вероятность достижения поставленных целей.
Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул высокий уровень качества и эффективности российской военной продукции. По его словам, Россия не теряет своих позиций в числе пяти ведущих мировых экспортеров оружия и удерживает лидирующие места по ряду ключевых направлений.