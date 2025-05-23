Экс-тренер Быков поделился надеждами на сборную по хоккею

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал свое мнению по распространения информации о недопуске команды на Олимпийские игры в 2026 году. Его слова приводит издание «РБ-Спорт».
«Решение о допуске сборной России на Олимпиаду зависит от той международной ситуации и обстановки, которая будет на момент принятия решения. Мы можем только надеяться на положительное решение», — отметил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что хоккейная сборная России лишилась права участвовать в Олимпиаде-2026. Якобы это решение было принято в ходе конгресса IIHF, который состоялся в Стокгольме в рамках чемпионата мира по хоккею.
Однако в Федерации хоккея России опровергли данную информацию. В организации отметили, что окончательного решения еще не было. Олимпийский комитет страны будет еще проводить консультации по данному вопросу этим летом. После и будет вынесен вердикт.