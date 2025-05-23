Депутат Матвеев: запрет невозвратных авиабилетов позволит продавать места дважды

В Госдуме обсуждают запрет на продажу невозвратных авиабилетов. Это позволит избежать пустых кресел в самолетах, а возвратные билеты авиакомпании смогут снова продать.
Невозвратные тарифы самые дешевые и всегда пользуются спросом. Но когда планы меняются, человек не может получить средства обратно.
Если бы была хотя бы минимальная компенсация, то пассажиры сообщали об отмене поездки. А значит, что пустующие места могли продать повторно.
На авиакомпаниях запрет на продажу невозвратных билетов не отразится, так как они продают места дважды.
— В период отпусков эта проблема особенно актуальна, и ее надо решать, — сказал 360.ru заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Тем временем, российские транспортные компании изучают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы, пишет Lenta.ru.
Тем временем, в России хотят узаконить невозвратные тарифы для гостиниц. Отельеры не будут возвращать туристам средства за бронирование номера. Исключение составят форс-мажорные обстоятельства. Внести ясность хотят прежде всего владельцы отелей, пишет газета Известия.