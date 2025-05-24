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Что можно и нельзя делать в Мокиев день 24 мая, который называют мокрый день

Собрали приметы и запреты на 24 мая, когда отмечают Мокиев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 мая вспоминает святого Мокия Амфипольского. В народе принято отмечать Мокиев день. Вместе с тем есть название мокрый день. Считалось, что по установившейся погоде 24 мая, узнавали, каким будет лето.

Что нельзя делать 24 мая.

Не следует купаться, бросать что-либо в воду. День не подходит для посадки растений. Не стоит 24 мая кричать, ругаться неподалеку от водоемов. Как правило, в названную дату не совершали важные покупки. Предки верили, что они быстро придут в негодность.

Что можно делать 24 мая.

По традиции, 24 мая занимались бытовыми делами, проводили генеральную уборку. Все это делали вместе с семьей. Считалось, что подобным можно на долгое время сохранить согласие.

Согласно приметам, жара предвещает жаркое лето. В том случае, если дождь идет с утра, то лета ждали дождливое.

Кстати, в Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025.

Тем временем в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 24 мая 2025.

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